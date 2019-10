Exclusief voor abonnees Paars-wit niet in beroep tegen beslissing licentiecommissie 21 oktober 2019

00u00 0

Anderlecht gaat niet in beroep tegen de 5.000 euro boete die de club en speler-manager Vincent Kompany door de licentiecommissie is opgelegd, zo meldt paars-wit op de website. "De directie van RSCA vindt de opgelegde sanctie onterecht, omdat het vonnis louter is gebaseerd op perceptie en losstaande uitspraken en niet op contractuele feitelijke inbreuken op het bondsreglement. Toch heeft de club besloten niet in beroep te gaan, zodat alle partijen de focus kunnen leggen op andere belangrijkere zaken", klinkt het.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen