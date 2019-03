Exclusief voor abonnees Paars-wit moet het uitleggen bij licentiecommissie 27 maart 2019

Een formaliteit, klinkt het op Neerpede. De licentiecommissie heeft Anderlecht gevraagd om duidelijkheid te verschaffen over de kapitaalsverhoging van ongeveer dertig miljoen euro. Voor Anderlecht is het hoogst uitzonderlijk dat het duiding moet geven bij zijn licentiedossier. Paars-wit maakt zich evenwel geen zorgen: het zal de gevraagde informatie overmaken aan licentiemanager Nils Van Brantegem en verwacht een goeie afloop. De schulden aan makelaars, die aanvankelijk een heikel punt waren voor de licentiecommissie, zullen geen negatieve invloed hebben. Zoals eerder gemeld is RSCA de betalingen inmiddels gestart. Van Brantegem wilde geen commentaar kwijt over specifieke clubs, hij laat wel weten dat "alle oproepingen de deur uit zijn". De volgende zitting is op 3 april. (PJC)

