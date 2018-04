Paars-wit in koor: "Deze overwinning is voor Teo" 30 april 2018

"Teo, we denken aan jou en spelen voor jou en je familie." Met die tweet stak Anderlecht-eigenaar Marc Coucke een hart onder de riem van Lukasz Teodorczyk. De spits zit in Polen na het plotse overlijden van zijn broer. Een drama dat heel de club heeft getroffen. Coucke droeg tijdens de wedstrijd een zwarte rouwband als eerbetoon. Ook de kleedkamer was met haar gedachten bij de spits. "Teo is een fantastische gast. Het is verschrikkelijk wat er gebeurd is. We denken aan hem", zegt verdediger Josue Sá. "Als er zoiets gebeurt, komt voetbal op de tweede plaats. Maar we hebben deze match gespeeld met hem in onze gedachten. Ja, deze overwinning is voor Teo. Hopelijk zien we hem nog terug voor het einde van de competitie. Maar uiteraard is enkel het welzijn van hem en zijn familie nu van belang." (NVK)

