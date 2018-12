Paars-wit in kerstsfeer, jonkies... studeren 06 december 2018

In Anderlecht zitten ze al in de juiste stemming voor de kerstdagen. Onder meer Didillon, Gerkens en Saelemaekers figureerden gisteren in een fotoshoot voor de nieuwe kerstoutfits. Ognjen Vranjes dook dan weer op in het Europees parlement. De voetbalminnende politici keken naar verluidt vreemd op. Navraag leert ons dat de verdediger er was op uitnodiging van Griekse vrienden, die hij leerde kennen bij ex-club AEK Athene. Terwijl Vranjes in de binnenstad zat, brachten jongeren Yari Verschaeren en Jérémy Doku hun tijd door tussen de boeken: zij bereiden hun middelbare examens voor. Ondanks de vele studie-uren zijn zij in principe wel inzetbaar tegen Charleroi komend weekend. (PJC)

