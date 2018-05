Paars-wit hervat op 18 juni 23 mei 2018

Behoudens een programmawijziging begint Anderlecht op 18 juni aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Dat betekent dat de spelers net geen maand vakantie hebben. De WK-gangers sluiten later aan. Hein Vanhaezebrouck plant normaal gezien één buitenlandse stage en een teambuilding, mogelijk in de Ardennen, zoals in de winter reeds het geval was. (PJC)