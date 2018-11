Paars-wit distantieert zich van Vranjes 29 november 2018

Terwijl Michael Verschueren sprak over alles wat Anderlecht wil zijn, kwam hij ook even terug op de actie van Vranjes. De verdediger had op zijn sociale media de gewelddadige rellen van AEK Athene-supporters verheerlijkt. Een schande, vinden de fans van paars-wit. Het bestuur volgt hen daarin. "Hoogst ongepast. We distantiëren ons van zijn gedrag", zei Verschueren. "Onze slogan is 'as a champion'. Een actie zoals Vranjes gedaan heeft, past daar absoluut niet in. Die jongen is de kwaadste niet, maar hij beseft totaal niet waar deze club voor staat. Hij kent het paars-witte DNA niet."

