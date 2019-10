Exclusief voor abonnees Paars-wit definitief af van Josué Sá? 31 oktober 2019

00u00 0

Anderlecht bidt vurig dat het ervan komt. Volgens lokale media overweegt Huesca om de voor paars-wit overbodige Josué Sá (27) straks definitief binnen te halen. De Spaanse club is tevreden over de Anderlecht-huurling en heeft een aankoopoptie. "Ik zou niet afkerig staan tegenover een toekomst hier", aldus Sá, die ook kort terugkwam op zijn weken met Vincent Kompany. "Ik vond het vreemd dat hij speler-manager was. Het is toch moeilijk om bij te sturen als je zelf op het veld staat?"

