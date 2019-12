Exclusief voor abonnees Paars-groene partijen krijgen duidelijkheid over de cijfers 05 december 2019

Informateur Paul Magnette (PS) kwam gisteravond samen met de zes paars-groene partijen over de kost van de plannen in zijn nota. Magnette legde vijf verschillende begrotingscenario's op tafel. In het meest rigide plan komt er in 2024 een begrotingsevenwicht, in het meest 'zachte' scenario kan een stevig tekort van meer dan 2%. Magnette stuurde verschillende versies van zijn plannen rond voor de aanvang van de vergadering, om die zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, maar die plannen werden al snel gelekt.Uiteraard zal dit lek — opnieuw — het vertrouwen tussen de partijen niet ten goede komen. Later deze week zal Magnette ook nog contact hebben met Défi, cdH en CD&V. Mocht één van die drie partijen in een federale regering stappen, dan is zijn paars-groene meerderheid minder krap. (TP)

