Paars-groen klein stapje dichterbij 06 juni 2019

Nu de tegenvallende verkiezingsresultaten heeft cdH gisteren beslist om in geen enkele regering te stappen. Dat is goed nieuws voor de MR, die nu een grotere kans maakt om alvast deel uit te maken van het Waalse bestuur. Daar zou een eerste paars-groene as gevormd kunnen worden - al hoeven PS en MR er Ecolo niet per se bij te nemen. Of dit ook op federaal vlak een paars-groene coalitie dichterbij brengt? Een klein beetje, slechts, want met één enkele zetel op overschot is zo'n meerderheid in feite te nipt om werkbaar te zijn. Bovendien werd de piste al afgeschoten door Open Vld. (ARA)