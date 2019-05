Exclusief voor abonnees Paars-groen is te nipt, olijfboom + MR kan 28 mei 2019

"Als er een regering wordt gevormd zonder Vlaamse meerderheid, is er een majeur probleem", waarschuwt Bart De Wever (N-VA). Maar nu alle stemmen geteld zijn, blijkt dat ook mathematisch helemaal niet zo evident. Een paars-groene coalitie haalt een meerderheid van slechts 76 op 150 zetels, wat té krap is om werkbaar te zijn. Bovendien heeft Open Vld helemaal geen zin om een linkse regering te depanneren. Wat eventueel wel zou kunnen is een olijfboomcoalitie van socialisten, groenen en christendemocraten, aangevuld met MR. Maar dat legt dan weer de druk bij CD&V. Als die piste al wordt bewandeld, zal het met andere woorden pas na een impasse van vele maanden zijn. Op dit moment is de enige werkbare coalitie paars-geel: socialisten, liberalen én N-VA. (DDW)

