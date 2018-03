Paardenworstenfestijn 07 maart 2018

Koveken organiseert op zondag 18 maart haar 31ste paardenworstenfestijn. De opbrengst van het evenement is bestemd voor de organisatie van de reuzenstoet in het kader van Kovekenskermis in de Heirbrugwijk. Het festijn vindt plaats in de parochiezaal aan de Heirbrugkerk. Inschrijven is noodzakelijk en kan via de leden van het organisatieteam of door een mailtje te sturen naar eddy.van.bockstal@telenet.be voor woensdag 14 maart. Info: www.koveken.be. (YDS)