Paardenvlees bij Albert Heijn 13 juni 2019

In het stukje 'Albert Heijn bant paardenvlees uit Latijns-Amerika' (krant van dinsdag) staat verkeerdelijk dat Albert Heijn de enige supermarkt in ons land was die nog gerookt paardenvlees uit Nicaragua, Argentinië en Canada aanbood. Volgens een uitgebreid onderzoek van Gaia worden paarden in die landen zwaar mishandeld. "Wij zijn niet de enige die paardenvlees van Latijns-Amerikaanse origine verkochten", zegt de supermarkt. "We zijn wel de enige speler die na overleg met Gaia onmiddellijk gestopt is met de verkoop ervan. In heel wat slagerijen en andere supermarkten ligt het nog wel in de rekken." Intussen heeft ook charcuteriemerk Aoste de verkoop van paardenvlees uit die landen opgeschort.