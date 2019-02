Paardenkracht in de uitverkoop bij FOD Financiën 09 februari 2019

Wie droomt van een blitse sportwagen kan op 20 februari misschien een koopje doen bij Fin Shop, het veilinghuis van de FOD Financiën waar in beslag genomen goederen worden verkocht. Zo zal een gele Ferrari F430 uit 2007 met 490 pk onder de motorkap geveild worden. Ook twee Porsche-jeeps, elk goed voor zo'n 245 pk, zoeken nog een nieuwe eigenaar net als 61 andere wagens en motoren die onder de hamer zullen gaan. "De exacte oorsprong van de voertuigen kennen we niet", klinkt het bij de FOD Financiën. "Soms zijn het wagens die aangekocht werden met crimineel geld, maar even goed kunnen ze uit faillissementen komen." Kandidaat-kopers moeten zich inschrijven op dinsdag 19 februari en kunnen diezelfde dag de auto's bezichtigen in het Fin Shop-filiaal in het Naamse Gembloux. Voor wie het iets minder snel mag gaan, wordt er diezelfde dag ook nog een walsmachine om straten aan te leggen verkocht. Een levend transportmiddel kan je ook op de kop tikken, want het 16-jarige Holsteinerpaard Bartender, roepnaam Barry, zoekt een nieuwe wei om op te grazen. Wie geïnteresseerd is in wat extra paardenkracht, kan over de voertuigen en over Barry meer informatie vinden op www.finshop.belgium.be. (KSN)

