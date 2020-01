Exclusief voor abonnees Paarden op hol door drone 17 januari 2020

Vorige zondag maakten wij met vrienden en een aantal spannen paarden een ritje in de regio Snellegem, een deelgemeente van het West-Vlaamse Jabbeke. Op een bepaald ogenblik werden de paarden opgeschrikt door een drone die pijlsnel uit het niets leeks te komen. Het geluid dat dergelijk toestel maakt, is zeer bedreigend voor paarden, die in wezen vluchtdieren zijn. Eén span sloeg op hol en konden we slechts met uitermate veel moeite tot staan brengen. Nergens in de buurt werd de bestuurder van de drone gezien. Ik neem aan dat de bevolking de gevaren hiervan niet kent. Drones zijn blijkbaar niet alleen een gevaar voor luchtvaart en privacy, maar ook voor dieren!

Frank Ramandt

