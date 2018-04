Paarden lezen én onthouden humeur 30 april 2018

De volgende keer dat u een paard diep in de ogen kijkt, denkt u best twee keer na over uw gemoedstoestand op dat ogenblik. Nieuw Brits onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat paarden niet alleen uw humeur kunnen aflezen, maar dat ook onthouden. Wetenschappers van de universiteiten van Portsmouth en Sussex hielden in hun onderzoek 21 paarden foto's voor van twee menselijke gezichten en uitdrukkingen - de ene helft zag een lachend gezicht, de andere helft hun boze variant. Zagen ze later de eigenaar van het gezicht, die zich neutraal hield, keken ze met hun linkeroog langer naar de 'boze' persoon. En net met dat linkeroog wordt informatie doorgestuurd naar de rechterhersenhelft, dat gevaar inschat. Gevolg: het paard gedroeg zich onrustig en begon te briesen. Oppassen geblazen, dus.

