Paar uren na overlijden moeder alweer op podium Céline Dion 21 januari 2020

00u00 0

Een zwaar verlies voor zangeres Céline Dion (51). Haar moeder Thérèse is op 92-jarige leeftijd overleden. Tijdens haar laatste uren werd de vrouw - die al lange tijd ziek was - omringd door haar veertien kinderen. Enkele uren later stond de Canadese popdiva alweer op het podium. "Ik ben wat wankel vandaag. Mijn benen trillen een beetje", klonk het. "Maar ik ben oké. We wisten dat mama niet lang meer bij ons zou zijn. We brachten haar laatste avond door aan haar bed. We vertelden verhalen en zongen liedjes."

