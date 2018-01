Paalse Plas: hét biotoop voor stoere ijsberen 00u00 0

Geen nieuw jaar zonder nieuwjaarsduik, dachten ze zondagmiddag in Beringen. Daar sprongen enkele tientallen waaghalzen het ijskoude water in. Op voorhand kregen ze een opwarming in het zand om vervolgens allemaal samen in volle spurt het water in te crossen.

