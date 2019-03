Pa Courtois: "Thibaut wordt geviseerd" 12 maart 2019

Thierry Courtois nam zondagavond in Genk de honneurs waar voor Thibaut. De numero uno van de Rode Duivels wordt peter van de Kleine Prins, een vzw die ouders van kinderen met kanker ondersteunt. Papa Courtois nam de gelegenheid ook te baat om het op te nemen voor zijn zoon, die als doelman van Real geen prettig seizoen beleeft. "Ik heb het gevoel dat Thibaut door alles en iedereen wordt geviseerd", zei hij. "Door de Spaanse pers, maar ook door de Vlaamse. Als ouder kan ik dat niet zomaar over mij laten gaan. Een doelman is altijd de eerste die geviseerd wordt, dat is nu eenmaal het lot van een keeper. Terecht of onterecht, dat laat ik in het midden. Tegen Ajax kreeg hij de wind van voren, terwijl hij op die vierde goal na een prima partij keepte. Alleen wordt die ene fout nu enorm uitvergroot. Er komen ook dingen naar buiten uit de privésfeer en ik merk dat journalisten proberen te scoren op de kap van mijn zoon. Ik heb het daar heel moeilijk mee. Gelukkig staat Thibaut daarboven. Hij weet wat hij kan en hoe goed hij is, dit zal hem niet doen twijfelen." (KDZ)

