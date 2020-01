Exclusief voor abonnees Ozzy Osbourne (71) heeft parkinson 22 januari 2020

"Ik ben niet goed in geheimen. Ik kan er niet meer mee rondlopen, want ik ben bijna door alle excuusjes heen." Ozzy Osbourne heeft in een emotioneel interview in een Amerikaanse tv-show bekendgemaakt dat hij parkinson heeft. De ex-frontman van Black Sabbath wordt al langer achtervolgd door allerlei geruchten over zijn gezondheid, maar kan zijn toestand naar eigen zeggen niet meer verbergen. Hij leek opgelucht dat hij zijn verhaal kon doen in 'Good Morning America', waar ook zijn vrouw Sharon aanwezig was. "Ozzy lijdt aan de variant PRKN 2. Het is geen doodvonnis, maar het beïnvloedt bepaalde zenuwen in je lichaam", legde Sharon uit. Ozzy hoopt zo snel mogelijk weer op het podium te staan omdat hij zijn fans mist.

