Ozondokter krijgt celstraf met uitstel 16 januari 2019

De dokter uit Rotselaar die 20 sporters begeleidde en sommigen van hen tussen 2009 en 2013 behandelde met de omstreden ozontherapie, is veroordeeld tot zes maanden cel met uitstel en 1.200 euro boete. Onder anderen wielrenner Greg Van Avermaet en veldrijder Bart Wellens waren patiënt bij Chris M., maar zij werden eerder vrijgepleit door het antidopingagentschap. Bij de ozontherapie wordt een hoeveelheid bloed afgenomen, verrijkt met het gas en vervolgens opnieuw in de bloedsomloop gebracht. Volgens de correctionele rechtbank van Leuven is dat wel degelijk "een dopingpraktijk". Het mailverkeer tussen de dokter en zijn patiënten gold als doorslaggevend bewijs. Of Chris M. in beroep gaat, is nog niet duidelijk. Ondanks de veroordeling kan hij gewoon verderwerken als huisarts. Bij zes sporters werd de doping bewezen geacht. Vier van hen zijn (ex-)wielrenners, onder wie Rob Goris, die op 5 juli 2012 plots overleed aan een hartaanval.

