Ozon piekt: niet het moment voor een looptochtje

Niet alleen de temperaturen, maar ook de ozonconcentraties zullen de komende dagen hoog oplopen. Dat komt door de combinatie van luchtvervuiling en het zonnige en warme weer. Vandaag wordt de informatiedrempel van 180 microgram ozon per kubieke meter lucht wellicht overschreden in het ganse land. Dat betekent dat kinderen, ouderen en mensen met ademhalingsproblemen best geen ongewone lichamelijke inspanningen doen in de buitenlucht tussen 12 en 22 uur.

