Oxfam richt internationale onderzoekscommissie op 17 februari 2018

00u00 0

De Britse hulporganisatie Oxfam International richt in het zog van het seksschandaal rond medewerkers in Haïti en Tsjaad een onafhankelijke commissie op. Die moet wereldwijd onderzoek doen naar gevallen van misbruik en wangedrag binnen de ngo. De commissie zal personeelsleden en partnerorganisaties van Oxfam kunnen interviewen, om uiteindelijk tot een rapport te komen dat "zo volledig mogelijk zal zijn en openbaar zal worden gemaakt", klinkt het. De commissie maakt deel uit van een uitgebreid actieplan om het integriteitsbeleid van Oxfam drastisch op te krikken en misbruik tegen te gaan. Ook zal de ngo de financiering van interne opleidingen verdrievoudigen tot meer dan 1 miljoen dollar, en tegen volgende maand komt er een onafhankelijke klokkenluiderslijn. Oxfam belooft om de resultaten van het interne onderzoek uit 2011 naar het misbruik in Haïti "zo snel mogelijk" openbaar te maken. (KSN)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN