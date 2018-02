Oxfam hield ook seksfeestjes in Tsjaad 12 februari 2018

Na het schandaal met Oxfam-medewerkers in Haïti heeft een vroegere medewerker een soortgelijk relaas gedaan over feiten tijdens een missie in Tsjaad, meer dan tien jaar geleden. Ook daar was de leiding in handen van Roland Van Hauwermeiren, de Belg die in 2011 na het Haïti-rapport ontslag nam. "Prostituees werden meermaals uitgenodigd op het Oxfam-hoofdkwartier", biechtte een ex-werknemer op aan Britse media. Vandaag zien vertegenwoordigers van de Britse regering verantwoordelijken van Oxfam. "Ik geef hen de kans om me te zeggen wat ze gedaan hebben na die gebeurtenissen", zegt Penny Mordaunt, Brits staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking. "Als ze me niet alle informatie geven, dan werk ik niet meer met hen samen." (KAV)

