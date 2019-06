Exclusief voor abonnees Owusu moet Verstraete vervangen 22 juni 2019

AA Gent heeft zich versterkt met verdedigende middenvelder Elisha Owusu. De 21-jarige Fransman komt over van Olympique Lyon, waar hij zijn opleiding genoot. Het afgelopen seizoen speelde Owusu op uitleenbasis bij FC Sochaux in de Ligue 2. Daar ontpopte hij zich meteen tot onbetwiste basisspeler. AA Gent betaalt één miljoen euro plus een doorverkooppercentage van 20 procent voor de middenvelder. Owusu moet het vertrek van Birger Verstraete naar FC Köln helpen opvangen. (ABD)