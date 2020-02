Exclusief voor abonnees Owusu: last van knie 08 februari 2020

00u00 0

Elisha Owusu werd bij de rust gewisseld. De jonge Fransman speelde lang niet zijn beste wedstrijd, maar hij ondervond ook behoorlijk wat hinder aan de knie. De volgende dagen zullen moeten uitwijzen of Owusu gerecupereerd kan worden voor de wedstrijd in Eupen. Voor Laurent Depoitre (voet) kwam de match tegen Anderlecht te vroeg, maar hij hoopt er vrijdag weer bij te zijn in Eupen. (RN)