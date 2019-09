Exclusief voor abonnees Owngoal voor Dendoncker 23 september 2019

De owngoal van Leander Dendoncker kostte Wolverhampton uiteindelijk toch geen drie punten. Jota bezorgde de bezoekers in blessuretijd alsnog een gelijkspel bij Crystal Palace (1-1). Het eigen doelpunt van Dendoncker was er vooral een op papier. Een wild schot van McArthur, dat naast doel zou zijn geëindigd, verdween via zijn lijf in doel. Pechmoment. Dendoncker werd even voorbij het uur vervangen. Niet eens onlogisch. De Europese voorrondes hebben Wolves energie en punten gekost. Amper vier punten uit zes wedstrijden - geen enkele zege. Teleurstellende start voor de seizoensrevelatie van '18-'19. Dendoncker speelde tot nu toe al dertien wedstrijden, waarvan twaalf als basisspeler. Benteke, tweede keus bij Palace, viel een half uur voor tijd in. Een prestatie om snel te vergeten. Zijn balverlies en getalm leidde de gelijkmaker in. (KTH)

