Exclusief voor abonnees Owngoal van het Jaar en een schorsing Vanheusden 09 april 2019

Het was niet de avond van Zinho Vanheusden. Pittige duels uitgevochten met Wesley - hij verloor ze quasi allemaal op kracht. De Braziliaan was amper van de bal te zetten. De belofteninternational maakte bovendien één van de meest lachwekkende owngoals van het seizoen. Op het moment dat hij wilde ontzetten, gleed hij weg en tikte hij de bal in eigen doel. Beelden die ongetwijfeld viraal gaan. En het kon nog erger voor Vanheusden. Vlak voor de rust kreeg hij een gele kaart, zijn derde van deze play-offs. Daardoor mist hij de klassieker van komende vrijdag tegen Anderlecht. Een uitje naar Brugge om snel te vergeten voor de jonge Belg. (FDZ)

