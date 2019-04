Exclusief voor abonnees Owngoal, nieuwe blessure én nog geen titel voor Meunier 15 april 2019

PSG had gisteren voldoende aan één punt in Villeneuve d'Ascq om zijn achtste landstitel te vieren, maar van dat feestje kwam niets in huis. Met 'dank' aan Thomas Meunier, die na een afwezigheid van twee weken door een knieblessure gisteren tegen Lille zijn rentree vierde bij PSG. De rechtsback nam na zeven minuten zijn eigen doelman te grazen: 1-0. Vier minuten later herstelde Juan Bernat het evenwicht, maar daarna had de Parijse club geen reden tot juichen meer. Eerst zag het z'n centrale verdediger Thiago Silva in de 13de minuut met een knieblessure uitvallen, dan moest ook Meunier, die naar zijn hamstrings tastte, in de 24ste minuut naar de kant. De ziekenboeg bij PSG loopt zo goed vol, want ook Neymar, Marquinhos, Cavani en Di Maria zijn nog buiten strijd. Vervolgens vloog Bernat, die aan de noodrem trok, er in de 37ste minuut uit met rood. Lille maakte na de rust het verschil langs Pépé, Bamba, Gabriel en Fonte (5-1). PSG, dat pas zijn tweede competitienederlaag leed, zal woensdag de klus in Nantes moeten klaren of zondag in Parijs tegen Monaco. (VH)

