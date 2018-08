OVERZICHT. Betonrot, roest of zuurschade: 28 Vlaamse bruggen onder verscherpte controle Sven Spoormakers

16 augustus 2018

00u00 9 De Krant De dodentol na de brugramp in Genua staat al op 42. Alles lijkt te wijzen op corrosie aan één van de steunkabels. In Vlaanderen staan 28 bruggen onder extra toezicht omdat ze sporen vertonen van betonrot, roest, insijpelend water of zuurschade, maar volgens experts valt een Genua-scenario niet te vrezen.

Het drama in Italië heeft de Vlaamse overheid niet verontrust: de toestand van onze bruggen is niet zorgwekkend. Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft er 2.618 in beheer, waarvan er 28 bruggen op de lijst staan van zogenaamde 'prioritaire kunstwerken'. Dat is de misleidende verzamelnaam voor bruggen, tunnels en duikers met een overspanning van meer dan vijf meter. Vijf daarvan - allemaal in het Gentse, rond de snelwegen E40 en E17 - staan zelfs al sinds 1997 op die lijst.

Je hebt 12% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN