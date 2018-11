Overwintering lijkt binnen 07 november 2018

" Met deze drie punten is Club bijna zeker op weg naar Europese overwintering. Het zou al heel raar moeten lopen als dit Monaco hier nog van kan terugkomen, dat zie ik niet gebeuren. Club Brugge blonk uit in wat de vorige drie wedstrijden niet lukte: efficiëntie. In alle topwedstrijden in de Champions League is dat het ordewoord. In de eerste helft begon Monaco nog aardig met een paar pogingen, maar bij Club was de eerste de beste aanval raak. Dat werd het verhaal van de hele wedstrijd. Monaco had misschien meer balbezit en meer kansen, maar Club voetbalde matuur en pakte zijn momenten. Zo hebben ze zich beloond met een knappe zege. Voor Club was winst in de Champions League al dertien jaar geleden. De enige voetnoot die ik wil zetten: we mogen niet blind zijn voor het zwakke Monaco, een club in diepe crisis. Niet alleen het halfvolle stadion past niet bij de Champions League, het is ook zeldzaam dat een CL-team in zijn eigen competitie helemaal onderaan bengelt. Monaco kampt bovendien met zoveel afwezigen - het moest jongeren inzetten - dat het als waardemeter minder serieus overkwam."

