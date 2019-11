Exclusief voor abonnees Oververmoeide Wendy Van Wanten zegt concerten af 12 november 2019

Wendy Van Wanten (59) heeft al haar concerten tot eind januari geschrapt omwille van haar gezondheid. De zangeres is uitgeput, zo valt te horen. Normaal zou Wendy zaterdagochtend samen met dochter Estelle te horen zijn op radiozender Joe, in het programma 'De familie van Elsen'. Maar, zo kondigde presentatrice Ann Van Elsen aan, de zangeres had afgezegd. Volgens echtgenoot Frans lag Wendy "met een paar kleine lichamelijke klachten ter observatie in het ziekenhuis" en kon ze de uitzending dus niet bijwonen. Nu blijkt ook dat de zangeres haar agenda heeft leeggemaakt. In februari zou ze wel opnieuw op het podium staan. "Mijn vrouwtje is dringend toe aan rust", liet Frans nog verstaan. "En dat zal ze nu ook krijgen."

