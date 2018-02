Overvalster "zag hoe het moest" in 'De Buurtpolitie' 27 februari 2018

Een 37-jarige zwakbegaafde vrouw uit Kortrijk riskeert twee jaar cel omdat ze twee keer in zes dagen tijd een nachtwinkel in Kortrijk overviel met een alarmpistool. De feiten gebeurden in november vorig jaar. De tweede overval eindigde in een schermutseling met de uitbater en de arrestatie van de vrouw. Caroline C. verklaarde dat ze "had gezien hoe het moest" in een aflevering van 'De Buurtpolitie'. Ze kampt met psychische problemen en depressies, en vroeg de rechter om de cel