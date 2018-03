Overvalster die stiel leerde met 'De Buurtpolitie' mag gevangenis verlaten 06 maart 2018

Een 37-jarige zwakbegaafde vrouw uit Kortrijk die in november vorig jaar twee keer in zes dagen een nachtwinkel in haar stad overviel met behulp van een alarmpistool, is veroordeeld tot een celstraf van 1,5 jaar. Maar enkel de vier maanden die ze al doorbracht in voorhechtenis, zijn effectief. C.C., die verklaarde dat ze inspiratie had opgedaan door te kijken naar het VTM-programma 'De Buurtpolitie', mag dus naar huis áls ze zich houdt aan elf voorwaarden. Zo moet ze zich onder meer laten begeleiden voor haar alcohol- en drugsverslaving en psychische problemen. (LSI)