Overvallers spuiten pepperspray in ogen oma en mama 28 juni 2018

00u00 0

Inbrekers gingen dinsdagavond zwaar tekeer in een villa in Rekkem (Vlaams-Brabant). De 57-jarige bewoonster kreeg enkele klappen en er werd net als bij haar 30-jarige dochter pepperspray in de ogen gespoten. Een kleinkind van amper één jaar jong was ook in de woning, maar liep geen verwondingen op. Vier gemaskerde inbrekers braken binnen rond 19 uur. Ze gingen er uiteindelijk vandoor met geld en juwelen. De slachtoffers zijn de eigenaars van en grote autogarage van Volkswagen- Audi en Skoda in Moeskroen. Enkele jaren geleden was het gezin al slachtoffer van gelijkaardige feiten. Toen konden ze zich verschansen in de slaapkamer. (AHK)