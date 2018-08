Overvallers sluiten bisschop op in badkamer en stelen 20.000 euro 17 augustus 2018

In de nacht van dinsdag op woensdag zijn dieven binnengedrongen bij het bisdom van Luik. Ze raakten binnen via een toiletraam op het gelijkvloers en vielen bisschop Jean-Pierre Delville (67) aan, net als zijn peetneef die ook in het gebouw aanwezig was. "Op een dreigende toon eisten ze cash geld, in de veronderstelling dat het geld van collectes in de kerken op het bisdom worden verzameld", aldus het bisdom. "De bisschop had geen cash in huis en moest geld afgeven van een neef. Nadien vroegen ze goud. De bisschop kon enkel de drie kelken uit de kapel geven. De dieven waren gemaskerd en duidelijk professionelen." Volgens het bisdom spraken ze Duits, een onbekende vreemde taal en slecht Frans. "Ze deelden klappen uit en uitten doodsbedreigingen, waarna ze beide slachtoffers opsloten in een badkamer. Daar zijn ze de volgende ochtend gezond en wel teruggevonden." Volgens de krant 'La Dernière Heure' gingen de daders aan de haal met 20.000 euro cash. Er is een onderzoek geopend.

