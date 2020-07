Exclusief voor abonnees Overvallers overgieten man met zuur en benzine 14 juli 2020

00u00 0

In het Antwerpse Pulderbos (Zandhoven) zijn twee gewonden gevallen bij een home invasion. Drie gemaskerde mannen stormden zondagnacht de woning binnen en bedreigden de bewoner en een vriend. De bewoner werd ook overgoten met zuur en benzine. Na de marteling van anderhalf uur sloegen de daders op de vlucht zonder buit. "Ze kwamen met drie vanuit de velden", getuigt het slachtoffer aan ATV. "Ik kreeg meteen een honkbalknuppel in mijn gezicht en mijn kameraad werd tegen de grond gelegd en geslagen. Ze bonden onze handen vast met spanriemen en bedreigden ons met een pistool tegen het hoofd. Ze zochten geld. Ze dreigden er zelfs mee om onze vingers af te knippen." Het onderzoek is in handen van de gerechtelijke federale politie. Er kon nog niemand gearresteerd worden. (BSB)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen