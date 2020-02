Exclusief voor abonnees Overvallers juwelier weg met buit van 1 miljoen 04 februari 2020

Gangsters hebben voor meer dan een miljoen euro aan juwelen buitgemaakt bij een ramkraak op een juwelier in de Duitse stad München. De daders reden met een wagen het uitstalraam aan diggelen. In een paar minuten konden ze uitstalkasten openbreken en aan de haal gaan met een grote hoeveelheid juwelen, vooral dure uurwerken mee. Doordat het alarmsysteem in werking trad, was de politie snel ter plaatse, maar de daders waren al gevlucht. (IBO)