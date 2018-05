Overvallers gevat na spectaculaire achtervolging 23 mei 2018

Twee overvallers zijn gisteravond na een spectaculaire achtervolging vijftien kilometer lang en een klopjacht gearresteerd in Kobbegem, een deelgemeente van Asse. Het duo pleegde rond 18 uur een overval langs de Pagodenlaan in Laken en vluchtte richting Brusselse Ring. Tal van ploegen zetten de achtervolging in. De daders namen de afrit Zellik, scheurden over een gewestweg en reden zich vervolgens vast in een weide. Ze gingen te voet op de vlucht, achternagezeten door tientallen agenten en de politiehelikopter. Kort voor 20 uur konden ze worden aangetroffen tussen gestapeld brandhout van een woning en het dak van de kleine stal. (TVP)