Overvallers die politie bekogelen met brandblussers riskeren 10 jaar cel 12 juni 2018

Zeven Roemeense gangsters riskeren celstraffen tot 10 jaar voor een dubbele ramkraak vorig jaar in Knokke. In de nacht van 11 op 12 april reden ze met terreinwagens in op de etalages van een juwelier en Louis Vuitton-winkel. In die laatste zaak maakten ze zo'n 150 dure handtassen buit, goed voor ongeveer 250.000 euro. Toen ze wegvluchtten, zat de politie hen op de hielen. De gangsters spoten brandblussers leeg om de politie het zicht te belemmeren en gooiden al racend een brandblusapparaat uit de wagen. Na onderzoek bleek de bende in aanmerking te komen voor 22 feiten. Ze gingen erg professioneel te werk. Zo gebruikten de gangsters walkietalkies in plaats van gsm's en droegen ze sokken over hun schoenen om geen sporen na te laten. Het geld dat ze buitmaakten werd witgewassen in casino's. Uitspraak op 25 juni. (SDVO)

