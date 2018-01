Overvaller weg met tienduizenden euro's van gemeentehuis Molenbeek 24 januari 2018

Het gemeentehuis van Sint-Jans-Molenbeek is gisteren tienduizenden euro's kwijt geraakt nadat een medewerker het slachtoffer werd van een gewapende overval. "De man was op weg naar de bank om het geld te storten toen hij plots met een mes bedreigd werd", aldus het parket van Brussel. "We hebben nog niemand kunnen arresteren. De politie stelde een tijdje een perimeter in en het labo van de federale politie kwam ter plaatse." De burgemeester van Molenbeek, Françoise Schepmans (MR), snapt niet hoe het incident is kunnen gebeuren. "Het is onbegrijpelijk dat de man met zoveel geld en met een wagen van de gemeente naar de bank is gegaan. Als het politieonderzoek is afgerond, start ik met een intern onderzoek." (VDBS)

