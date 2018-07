Overvaller ontsnapt met Belgische helikopter uit Franse cel 02 juli 2018

Bij een spectaculaire ontsnapping uit de gevangenis van Réau, in de buurt van Parijs, is Redoine Faïd (45) gevlucht. De gangster met Algerijnse roots zat gisterochtend in de bezoekruimte, toen gewapende en gemaskerde mannen daar binnenstormden. Met Faïd stapten ze in een helikopter die in ons land geregistreerd staat en die op de binnenplaats was geland. De heli vloog over Parijs en werd gedumpt en in brand gestoken ten noordoosten van de stad. Daarna vluchtten Faïd en zijn handlangers in een Renault Megane. Faïd zat een straf van 25 jaar uit voor een overval op een geldtransport in 2010, ook nabij Parijs. Een 26-jarige agente kwam toen om. In 2013 was Faïd al eens de meest gezochte crimineel van Frankrijk nadat hij met springstof uit de cel kon ontsnappen. Hij had daar ook vier cipiers gegijzeld, maar na zes weken kon hij weer opgepakt worden. In 2010 bracht de man een boek uit, waarin hij beweerde dat hij zijn criminele leven had opgegeven. (KAV)

