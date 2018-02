Overvaller ontmaskerd dankzij Win for Life 14 februari 2018

Je kan ook verliezen met Win for Life. Of toch als je een niet al te snuggere inbreker bent. Een 31-jarige man uit Peer overviel op 23 maart 2016 een tankstation in Houthalen-Helchteren. De uitbaatster zag nog net hoe de man 400 euro meegraaide en uit camerabeelden bleek dat hij ook snoepgoed en krasloten had gestolen. Zijn nummerplaat was niet te zien, dus leek het onbegonnen werk de man te ontmaskeren. Maar ondanks zijn perfecte kraak, maakte de man het de speurders enorm gemakkelijk. "Zes dagen later kwam hij de 15 euro winst die hij had behaald met één van de gestolen krasloten inwisselen. Ditmaal kon zijn nummerplaat wel worden genoteerd", stelde de procureur. De strafmaat wordt op 24 april in voortzetting besproken.

