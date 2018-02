Overvaller loopt zich vast in modder 14 februari 2018

Een overvaller is gisterochtend gearresteerd na een, nogal vuile, achtervolging door de politie in Antwerpen. De verdachte had zijn zinnen gezet op een supermarkt aan de Kioskplaats in het district Hoboken. Hij bedreigde het winkelpersoneel met een mes en haalde ongeveer duizend euro uit de kassa's. De man vluchtte terwijl het personeel de politie verwittigde. Die was snel ter plaatse en kon de achtervolging inzetten. De verdachte dacht te ontkomen door een werfzone binnen te lopen, maar daar liep hij zich letterlijk vast in de modder. De overvaller is een 24-jarige man en werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Zijn buit kon gerecupereerd worden. (BSB)