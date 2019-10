Exclusief voor abonnees Overstromingen eisen dode in Italië 23 oktober 2019

00u00 0

Een taxichauffeur is gisteren verdronken nadat hevig onweer tot overstromingen leidde in het noordwesten van Italië. De brandweer moest tussen Genua en Milaan zowat 900 reddingsoperaties uitvoeren. Wegen en spoorwegen kwamen onder water te staan en een honderdtal mensen moest geëvacueerd worden in de regio Ligurië. De passagier van de verdronken taxichauffeur overleefde de overstroming door zich aan een boom vast te klampen. Het waterpeil van de rivier Po is in 24 uur zo'n 3,5 meter gestegen. Volgens de landbouwersorganisatie Coldiretti kreeg Italië door de klimaatverandering sinds het begin van de herfst elke dag drie stormen met overstromingen te verduren.