Oversteekhof aan de IJzer

Helemaal weg van de drukte: dat wilden Sigrun en Jan uit het Brabantse Opwijk, en zo kwamen ze drie jaar geleden terecht in het wat slaperige Roesbrugge in de Westhoek, vlak bij de Franse grens. Ze kochten er in een beschermd natuurgebied een hoeve uit 1787 om in te wonen, maar verbouwden meteen ook de vroegere graanschuur tot een B&B, die ze nu runnen als perfecte gastheren. Het Oversteekhof was de plek waar kinderen met een pontje de IJzer overstaken om naar school te gaan. Als je hier geen rust vindt, dan vind je ze nergens. Elk van de vijf kamers (drie doubles, twee familiekamers) kijkt vanop een balkon uit op de rivier die traag door de velden en het groene landschap meandert. De inrichting mixt eigentijds design met onbehandeld hout en authentieke elementen zoals houten wasbladen in de badkamer. Vlakbij vind je de Dode IJzer-wandelroute. Ook toeristische highlights als Watou, Poperinge, de Sint-Sixtusabdij van West-Vleteren en Ieper liggen direct in de buurt. (JL)

Vanaf €125 voor tweepersoonskamer met ontbijt. www.oversteekhof.be

