Overschrijving Deutsche Bank hoger dan beurswaarde €28 MILJARD 21 april 2018

Deutsche Bank heeft midden maart per ongeluk een bedrag van 28 miljard euro overgeschreven tijdens een routineuze financiële operatie. Het ging om een interne overschrijving en de vergissing werd snel rechtgezet, maar het incident vormt een nieuw signaal van informaticaproblemen bij de grootste bank van Duitsland. Foutjes bij dergelijke operaties gebeuren geregeld, maar de omvang ervan is ditmaal buitengewoon. Het bedrag ligt bijvoorbeeld hoger dan de beurskapitalisatie van de bank, die 24 miljard euro bedraagt. De overschrijving zelf was gepland, maar het bedrag was verkeerd. Er waren uiteindelijk geen financiële gevolgen, benadrukt een woordvoerder.