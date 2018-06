Overrompeling op open training 09 juni 2018

Een nachtmerrie voor de security: dat was de open training gisteren. Ongeveer 1.600 supporters kan het oefencentrum in Tubeke veilig ontvangen, maar er waren veel meer kijklustigen opgedaagd. Toen de bewakers de site wilden afsluiten omdat de limiet bereikt was, pikten de ongelukkigen dat allerminst - huilende kinderen, ontevreden ouders. "Meer toeschouwers op de site was onverantwoord geweest", reageerde de KBVB gisterenavond. "Voor de stad Tubeke, de lokale politie en de KBVB is de veiligheid van de supporters prioritair."

