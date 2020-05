Exclusief voor abonnees Overrompeling in winkelstraten blijft uit 29 mei 2020

We shoppen doelgericht en gunnen onszelf al eens iets duurder, maar voor de ontspannende shoppingnamiddag is het nog te vroeg. De overrompeling in de winkelstraten blijft uit, blijkt uit rondvraag.

De Brusselse Nieuwstraat, bijvoorbeeld, haalt voorlopig maar de helft van zijn bezoekersaantallen van voor de coronamaatregelen. Momenteel is er een gemiddelde passage van ongeveer 50.000 personen per dag, blijkt uit cijfers van de Brusselse schepen van Economische Zaken Maingain (DéFI).

In Antwerpen lijkt het herstel iets uitgesprokener. Volgens Koen Kennis (N-VA), schepen van Middenstand, zit de stad in het weekend aan een ruime 60% van zijn normale doen. En de cijfers klimmen dag na dag. Ook in Gent zien ze de cijfers hoopvol evolueren. Volgens Unizo in de omzet van de lokale winkels tot zo'n 80% hersteld, met inbegrip van de online bestellingen.

