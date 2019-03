Overpoort ontruimd na gasgeur 06 maart 2019

De Overpoort in Gent is dinsdag rond 13.30 uur even ontruimd nadat een gasgeur geroken werd. Dit gebeurde ter hoogte van Kruidvat, JIMS Fitness en Albert Heijn, die in het gebouw van het vroegere studentenrestaurant zitten. Meerdere ziekenwagens, brandweer en politie kwamen ter plekke en er werd onmiddellijk een perimeter afgesloten. De brandweer voerde metingen uit. Het bleek uiteindelijk vals alarm te zijn. (DJG/JDG)