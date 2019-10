Exclusief voor abonnees Overnemer voor 29 overige Thomas Cook-winkels: "We zien wel hoeveel er openblijven" 26 oktober 2019

Er is een overnemer voor de 29 reiswinkels van Thomas Cook die de eerste overnemer, het Spaanse Wamos, niet wilde. 28 daarvan liggen in Vlaanderen. De overnemer is Hillman Travel, een pas opgerichte vennootschap van Franz Bergman en zijn zoon Franz Junior van Bergman Assets BV uit Knokke. Hillman neemt alvast de inboedel van de winkels over - geen personeel. De vennootschap geeft zichzelf twee maanden om voor elke winkel een geschikte franchisenemer te vinden, die de winkels wil uitbaten en op zijn beurt personeel kan aanwerven - eventueel gewezen personeel van Thomas Cook. Winkels waarin franchisenemers geen interesse tonen, gaan dicht. Pas eind dit jaar wordt dus duidelijk hoeveel winkels echt openblijven. "Zijn dat er 29? Prima", zeggen de overnemers. "Zijn dat er slechts 10? Ook goed."

